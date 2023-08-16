Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
Позичальники можуть обрати  квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору
фото з відкритих джерел

Ті, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії

Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, держава шукає можливості, аби максимально задовольнити попит українців на програму. «Ми побачили, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому уряд з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму – як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», – зазначила Свириденко.

Податися на програму сьогодні можуть як представники окремих професій, так й громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців «Укрфінжитло» продовжить компенсовувати частину відсотків. Вони зможуть придбати квартиру під 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших  категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%. Відтак, позичальники можуть обрати  квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.

Як повідомлялося, в Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою «єОселя».

Читайте також: Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури
Теги: інвестиції ринок держава фінансування житло Євген Мецгер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очолювати це відомство повинен культурний менеджер, управлінець, той, хто знається на бюрократичній системі
Міністерство слабкості
26 липня, 19:09
Україна буде суттєво відновлюватися після Перемоги
Ми будемо будувати житло чи «братські могили»?
1 серпня, 19:37
Ми не можемо витрачати на війну гроші міжнародної фінансової допомоги, лише власні бюджетні
Чому досі не запроваджено стан «воєнної економіки»
20 липня, 18:49
Поточна відносна макрофінансова, в тому числі валютна, стабільність не повинна створювати зайвих ілюзій
Економічні підсумки першого півріччя. Не треба мати зайвих ілюзій Економічна безпека
26 липня, 09:00
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
23 липня, 09:45
Серед українців вкрай низький попит на нове житло
Ринок нерухомості. Експерт розповів, які квартири купуватимуть восени найбільше
8 серпня, 09:14
Як каже керівник Рахункової палати, «Нафтогаз» – це жирна державна монополія з шаленими видатками»
Рахункова палата візьметься за «жирних котів»: перший на черзі «Нафтогаз»
9 серпня, 20:45
Джо Байден
Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування для України
9 серпня, 23:46
Джон Кірбі
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
12 серпня, 01:51

Особисті фінанси

Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші
Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші
В Україні значно подорожчала їжа: дані Держстату
В Україні значно подорожчала їжа: дані Держстату
Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ
Встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань – ЗМІ
Як переселенцям та жителям окупованих територій отримати пенсію та соцвиплати: поради юриста
Як переселенцям та жителям окупованих територій отримати пенсію та соцвиплати: поради юриста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
22K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
12K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
9401
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8349
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8269
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту