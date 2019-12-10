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    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж незаконного МАФа у Києві - Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного МАФа у Києві
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди

    За минулий робочий тиждень, з 2-го по 6 листопада, у Києві було прибрано 103 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Отже, було демонтовано:

    • 1 павільйон на вул. Інженерній, 1
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Маршала Малиновського, 34
    • 1 авто з продажу кави на бульв. Дружби Народів, 25
    • 2 лотки-стенди (штендери) на Набережно-Печерській дорозі
    • 5 гаражів у Моторному провулку, 11
    • 2 лотки-стенди (штендери) на Залізничному шосе, 10
    • 1 намет для сезонної торгівлі на Набережно-Печерській дорозі
    • 1 павільйон на вул. Митрополита Андрія Шептицького, 22
    • 1 павільйон на вул. Сулеймана Стальського, 20/10
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Ватутіна, 2а (зупинка «Скаймол»)
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на бульв. Дружби Народів, 30/1
    • 1 візок (рундук) на Спортивній площі, 1
    • 1 кіоск на бульв. Кольцова, 14
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24
    • 1 туалет на просп. Палладіна, 32
    • 1 кіоск на вул. Леваневського, 5
    • 2 гаражі на вул. Максима Кривоноса, 12
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Гетьмана і Смоленської
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мельникова, 5
    • 1 візок (рундук) на розі вул. Антоновича та Ділової, 13
    • 1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10
    • 1 автокафе (фастфуд) на вул. Набережно-Печерській, 10
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Голосіївському проспекті, 26а
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Гайдара, 50
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 51
    • 1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10а
    • 1 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Зарічній, 45
    • 1 покинуте авто навпроти вул. Єлизавети Чавдар, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Михайла Гришка, 8
    • 1 автомагазин (автолавка) на просп. Миколи Бажана (ст.м. «Харківська»)
    • 1 кіоск на вул. Миколи Лаврухіна, 7
    • 1 кіоск на вул. Марганецькій, 11
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 2
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Будівельників, 38 (зупинка «Вулиця Попудренка»)
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Алма-Атинській, 39а
    • 1 павільйон на вул. Опришківській, 60/14
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 64
    • 1 туалет на вул. Алма-Атинській, 8
    • 1 авто з продажу кави на вул. Олекси Довбуша, 22
    • 1 авто з продажу кави на вул. Алма-Атинській, 54
    • 1 авто з продажу кави на вул. Рогозівській, 6
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Березняківській, 16
    • 1 туалет на вул. Алма-Атинській, 64
    • 1 клітка на розі вулиць Алма-Атинської та Сиваської, 1
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 39д
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Алма-Атинській, 2
    • 1 туалет на вул. Мечникова, 14/1
    • 1 огорожа на вул. Шовковичній, 19
    • 1 авто з продажу кави на вул. Арсенальній, 5/11
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Михайла Грушевського, 3
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Предславінській, 17/5
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 111/113
    • 1 автомагазин (автолавка) на вул. Омеляновича-Павленка, 9
    • 1 авто з продажу кави у Наводницькому парку
    • 1 лоток-стенд (штендер) у Куренівському парку
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Кирилівській, 117
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Контрактовій площі, 4
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Палладіна, 24
    • 2 лавки – автопричепи типу «купава» на просп. Палладіна, 24
    • 1 прибудова на вул. Робітничій, 2а
    • 20 гаражів на вул. Огородній, 7
    • 1 кіоск на вул. Деревлянській, 13
    • 1 кіоск на Лук’янівській площі
    • 1 кіоск на вул. Данила Щербаківського, 57
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Данила Щербаківського, 1
    • 1 автокафе (фастфуд) на вул. Січових Стрільців, 6-8
    • 1 авто з продажу кави на вул. Шолуденка на території стадіону «Старт»
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Львівській площі, 14
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» навпроти будинку на вул. Десятинній, 12
    • 2 споруди на вул. Щусєва (ст. м. «Сирець»)
    • 1 туалет на просп. Перемоги, 40 (парк ім. Пушкіна)
    • 3 холодильники на площі Перемоги, 3.

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    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
    Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)

    Як повідомяв «Главком», минулого тижня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.

    Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

     

    Віталій Кличко Київ благоустрій МАФи столиця
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