Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)



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Демонтаж незаконного МАФа у Києві Фото: Павло Бірюк, Facebook

Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди

За минулий робочий тиждень, з 2-го по 6 листопада, у Києві було прибрано 103 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Отже, було демонтовано:

1 павільйон на вул. Інженерній, 1

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Маршала Малиновського, 34

1 авто з продажу кави на бульв. Дружби Народів, 25

2 лотки-стенди (штендери) на Набережно-Печерській дорозі

5 гаражів у Моторному провулку, 11

2 лотки-стенди (штендери) на Залізничному шосе, 10

1 намет для сезонної торгівлі на Набережно-Печерській дорозі

1 павільйон на вул. Митрополита Андрія Шептицького, 22

1 павільйон на вул. Сулеймана Стальського, 20/10

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Ватутіна, 2а (зупинка «Скаймол»)

1 лавка–автопричеп типу «купава» на бульв. Дружби Народів, 30/1

1 візок (рундук) на Спортивній площі, 1

1 кіоск на бульв. Кольцова, 14

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24

1 туалет на просп. Палладіна, 32

1 кіоск на вул. Леваневського, 5

2 гаражі на вул. Максима Кривоноса, 12

1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Гетьмана і Смоленської

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мельникова, 5

1 візок (рундук) на розі вул. Антоновича та Ділової, 13

1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10

1 автокафе (фастфуд) на вул. Набережно-Печерській, 10

1 лавка–автопричеп типу «купава» на Голосіївському проспекті, 26а

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Гайдара, 50

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 51

1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10а

1 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Зарічній, 45

1 покинуте авто навпроти вул. Єлизавети Чавдар, 1

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Михайла Гришка, 8

1 автомагазин (автолавка) на просп. Миколи Бажана (ст.м. «Харківська»)

1 кіоск на вул. Миколи Лаврухіна, 7

1 кіоск на вул. Марганецькій, 11

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 2

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Будівельників, 38 (зупинка «Вулиця Попудренка»)

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Алма-Атинській, 39а

1 павільйон на вул. Опришківській, 60/14

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 64

1 туалет на вул. Алма-Атинській, 8

1 авто з продажу кави на вул. Олекси Довбуша, 22

1 авто з продажу кави на вул. Алма-Атинській, 54

1 авто з продажу кави на вул. Рогозівській, 6

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Березняківській, 16

1 туалет на вул. Алма-Атинській, 64

1 клітка на розі вулиць Алма-Атинської та Сиваської, 1

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 39д

2 лотки-стенди (штендери) на вул. Алма-Атинській, 2

1 туалет на вул. Мечникова, 14/1

1 огорожа на вул. Шовковичній, 19

1 авто з продажу кави на вул. Арсенальній, 5/11

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Михайла Грушевського, 3

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Предславінській, 17/5

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 111/113

1 автомагазин (автолавка) на вул. Омеляновича-Павленка, 9

1 авто з продажу кави у Наводницькому парку

1 лоток-стенд (штендер) у Куренівському парку

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Кирилівській, 117

1 лавка–автопричеп типу «купава» на Контрактовій площі, 4

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Палладіна, 24

2 лавки – автопричепи типу «купава» на просп. Палладіна, 24

1 прибудова на вул. Робітничій, 2а

20 гаражів на вул. Огородній, 7

1 кіоск на вул. Деревлянській, 13

1 кіоск на Лук’янівській площі

1 кіоск на вул. Данила Щербаківського, 57

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Данила Щербаківського, 1

1 автокафе (фастфуд) на вул. Січових Стрільців, 6-8

1 авто з продажу кави на вул. Шолуденка на території стадіону «Старт»

1 лавка–автопричеп типу «купава» на Львівській площі, 14

1 лавка–автопричеп типу «купава» навпроти будинку на вул. Десятинній, 12

2 споруди на вул. Щусєва (ст. м. «Сирець»)

1 туалет на просп. Перемоги, 40 (парк ім. Пушкіна)

3 холодильники на площі Перемоги, 3.

Як повідомяв «Главком», минулого тижня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.

Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.