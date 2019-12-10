Туалети, кав’ярні, автолавки: за тиждень з вулиць Києва зникла сотня МАФів (фото)
Комунальники демонтували незаконні тимчасові споруди
За минулий робочий тиждень, з 2-го по 6 листопада, у Києві було прибрано 103 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Отже, було демонтовано:
- 1 павільйон на вул. Інженерній, 1
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Маршала Малиновського, 34
- 1 авто з продажу кави на бульв. Дружби Народів, 25
- 2 лотки-стенди (штендери) на Набережно-Печерській дорозі
- 5 гаражів у Моторному провулку, 11
- 2 лотки-стенди (штендери) на Залізничному шосе, 10
- 1 намет для сезонної торгівлі на Набережно-Печерській дорозі
- 1 павільйон на вул. Митрополита Андрія Шептицького, 22
- 1 павільйон на вул. Сулеймана Стальського, 20/10
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Ватутіна, 2а (зупинка «Скаймол»)
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на бульв. Дружби Народів, 30/1
- 1 візок (рундук) на Спортивній площі, 1
- 1 кіоск на бульв. Кольцова, 14
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24
- 1 туалет на просп. Палладіна, 32
- 1 кіоск на вул. Леваневського, 5
- 2 гаражі на вул. Максима Кривоноса, 12
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на розі вул. Гетьмана і Смоленської
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мельникова, 5
- 1 візок (рундук) на розі вул. Антоновича та Ділової, 13
- 1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10
- 1 автокафе (фастфуд) на вул. Набережно-Печерській, 10
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Голосіївському проспекті, 26а
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Гайдара, 50
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 51
- 1 кіоск на вул. Набережно - Печерській, 10а
- 1 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Зарічній, 45
- 1 покинуте авто навпроти вул. Єлизавети Чавдар, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Михайла Гришка, 8
- 1 автомагазин (автолавка) на просп. Миколи Бажана (ст.м. «Харківська»)
- 1 кіоск на вул. Миколи Лаврухіна, 7
- 1 кіоск на вул. Марганецькій, 11
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 2
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Будівельників, 38 (зупинка «Вулиця Попудренка»)
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Алма-Атинській, 39а
- 1 павільйон на вул. Опришківській, 60/14
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 64
- 1 туалет на вул. Алма-Атинській, 8
- 1 авто з продажу кави на вул. Олекси Довбуша, 22
- 1 авто з продажу кави на вул. Алма-Атинській, 54
- 1 авто з продажу кави на вул. Рогозівській, 6
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Березняківській, 16
- 1 туалет на вул. Алма-Атинській, 64
- 1 клітка на розі вулиць Алма-Атинської та Сиваської, 1
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Алма-Атинській, 39д
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Алма-Атинській, 2
- 1 туалет на вул. Мечникова, 14/1
- 1 огорожа на вул. Шовковичній, 19
- 1 авто з продажу кави на вул. Арсенальній, 5/11
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Михайла Грушевського, 3
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Предславінській, 17/5
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 111/113
- 1 автомагазин (автолавка) на вул. Омеляновича-Павленка, 9
- 1 авто з продажу кави у Наводницькому парку
- 1 лоток-стенд (штендер) у Куренівському парку
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Кирилівській, 117
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Контрактовій площі, 4
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Палладіна, 24
- 2 лавки – автопричепи типу «купава» на просп. Палладіна, 24
- 1 прибудова на вул. Робітничій, 2а
- 20 гаражів на вул. Огородній, 7
- 1 кіоск на вул. Деревлянській, 13
- 1 кіоск на Лук’янівській площі
- 1 кіоск на вул. Данила Щербаківського, 57
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Данила Щербаківського, 1
- 1 автокафе (фастфуд) на вул. Січових Стрільців, 6-8
- 1 авто з продажу кави на вул. Шолуденка на території стадіону «Старт»
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на Львівській площі, 14
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» навпроти будинку на вул. Десятинній, 12
- 2 споруди на вул. Щусєва (ст. м. «Сирець»)
- 1 туалет на просп. Перемоги, 40 (парк ім. Пушкіна)
- 3 холодильники на площі Перемоги, 3.
Як повідомяв «Главком», минулого тижня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.
Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.