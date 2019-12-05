У Києві незаконні МАФи ростуть, як гриби: не встигли прибрати одні – з’явилися нові (фото)



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Новий незаконний зупинковий комплекс на Троєщині Фото: Главком

На Троєщині з'явився великий незаконний МАФ на зупинці громадського транспорту

На проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва підприємці незаконно встановили зупинковий комплекс.

МАФ біля торговельного центру «Фестивальний» встановлено нещодавно, повідомляє кореспондент «Главкома».

Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.

Нагадаємо, за тиждень 18-го по 22 листопада у Києві було прибрано 113 незаконних тимчасових споруд.

А за минулий робочий тиждень (25 – 29 листопада) комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС було демонтовано 102 незаконні тимчасові споруди.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.