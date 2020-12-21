У столичній мерії відкрився Туристично-інформаційний центр (фото)

У період канікул Київ розраховує на збільшення кількості гостей

У будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр. Він призначений для інформування про туристичні об’єкти та маршрути Києва. Послугами Центру можуть скористатися як гості столиці, так і мешканці міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, відкриття Туристично-інформаційного центру перед новорічними святами зумовлено тим, що в період канікул Київ розраховує на збільшення кількості гостей. Щоб забезпечити їхню поінформованість про туристичні об’єкти міста, прийнято рішення про відкриття Центру напередодні свята Нового року.

Основні функції Туристично-інформаційного центру:

надання безкоштовної довідкової інформації мешканцям та гостям столиці про Київ (історія, культура, об’єкти, заклади гостинності, події, транспорт тощо);

розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Києва;

надання інформації щодо авіа/залізничних сполучень;

надання інформації щодо культурних та розважальних заходів, які відбуваються у місті;

просування туристичних можливостей Києва серед його відвідувачів.

«Такі Центри в меріях – звична практика для європейських міст. Кожен охочий може сюди прийти та дізнатися необхідну інформацію про туристичні об’єкти Києва та про актуальні та цікаві екскурсії. Зрозуміло, що зараз, в умовах пандемії, туристична галузь дуже багато втратила. Але, незважаючи на це, столиця все одно залишається популярним містом серед туристів. Зокрема, за 9 місяців наше місто відвідало майже 380 тисяч іноземців», – зазначила вона.

Хонда також додала, що з початку року Київ відвідали 1,5 мільйона внутрішніх туристів, а загальний туристичний збір склав 34 мільйони гривень.

Нагадаємо, Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам.