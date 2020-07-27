Спалах коронавірусу у гуртожитку КПІ: Covid-19 підтвердився у 52 курсантів



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Саме в цьому гуртожитку КПІ стався спалах коронавірусу Фото: УНІАН

Пресслужба Держспецзв’язку стверджує, що стан здоров’я всіх курсантів задовільний

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України прокоментували стан захворюваності на Covid-19 в ІСЗЗІ «КПІ ім.Ігоря Сікорського».

«27 липня під час проведення планових щоденних тестувань курсантів та військовослужбовців ІСЗЗІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. 7 курсантів перебувають в Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - в межах норми. Стан здоров’я всіх курсантів задовільний», - йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв’язку.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Також зазначається, що керівництво Держспецзв’язку та ІСЗЗІ, спільно з відповідними підрозділами КМДА організували комплекс необхідних санітарно-епідеміологічних заходів для запобігання та мінімізації можливих ризиків поширення захворювання на Covid-19 серед працівників та курсантів, а також поза межами інституту.

Зокрема, особовий склад Інституту забезпечено всіма необхідними медичними засобами для перевірки стану захворюваності на Covid-19. Крім того, організовано проведення дезінфекції та вологого прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами, здійснюється постійний скринінг температури всіх працівників інституту, розгорнуто санітарний намет.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.

Найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70.