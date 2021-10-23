Поліція блокувала канал нелегальної міграції іноземних «студентів» до України

Послуги зловмисників коштували від $13 тис. до $15 тис. з одного «студента»

У ході спеціальної операції поліцейські спільно з прикордонниками викрили масштабну «схему» переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 «студентів» під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для «здобуття освіти».

«Географія пропонування послуг «навчання в Україні» з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного «студента» до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, «тіньовий» дохід від цієї «схеми» щорічно складав понад мільйон американських доларів», – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

Спецоперація із затримання зловмисників відбувалась у кілька етапів. Зокрема правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання під час спроби переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.

Слідчими поліції Чернівецької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Чернівецької області.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних «студентів», комп’ютерну техніку та сервери, мобільні термінали та флеш-накопичувачі інформації, а також значні суми грошових коштів в іноземній валюті.

«Наразі трьом учасникам злочинного угруповання – двом іноземцям та одному громадянину України – вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Українця та одного з іноземців взято під варту, стосовно іншого іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають», – сказав Ігор Малахов.

Нагадаємо, 1 жовтня Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Надзвичайний стан запровадили в Польщі 2 вересня строком на 30 днів. Причиною такого заходу стала міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, що почалася в травні після погроз президента Олександра Лукашенка послабити контроль за потоками нелегалів і наркотрафіком.