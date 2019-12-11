  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мінінфраструктури оголосить новий конкурс на оренду приміщень у «Борисполі»

    • Розсилка
    Виставлятимуть на конкурси приміщення у терміналах F та D - Мінінфраструктури оголосить новий конкурс на оренду приміщень у «Борисполі»
    Виставлятимуть на конкурси приміщення у терміналах F та D

    Нові конкурси на оренду приміщень обіцяють зробити прозорими

    Міністерство інфраструктури України спільно з Фондом державного майна проведуть нові конкурси з оренди майна аеропорту «Бориспіль», зокрема оренди площ для торгівлі.

    Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Питання оренди в аеропорту «Бориспіль» не вирішено з квітня 2018 року. Раніше для оренди площ в аеропорту «Бориспіль» виставлявся один великий лот, це фактично обмежувало коло учасників конкурсу. До сьогодні процедура не була змінена. Якщо ми хочемо отримувати з оренди більше — ми маємо по іншому до цього підходити», — повідомив Криклій.

    Нові конкурси на оренду приміщень обіцяють зробити прозорими. При цьому виставлятимуть на конкурси приміщення у терміналах F та D.

    Очікується, що після проведення конкурсів підвищиться якість обслуговування пасажирів аеропорту у терміналах, а також надходження до бюджету від оренди.

    міністр Аеропорт Бориспіль торгівля конкурс Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ