Мінінфраструктури оголосить новий конкурс на оренду приміщень у «Борисполі»



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Виставлятимуть на конкурси приміщення у терміналах F та D

Нові конкурси на оренду приміщень обіцяють зробити прозорими

Міністерство інфраструктури України спільно з Фондом державного майна проведуть нові конкурси з оренди майна аеропорту «Бориспіль», зокрема оренди площ для торгівлі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Питання оренди в аеропорту «Бориспіль» не вирішено з квітня 2018 року. Раніше для оренди площ в аеропорту «Бориспіль» виставлявся один великий лот, це фактично обмежувало коло учасників конкурсу. До сьогодні процедура не була змінена. Якщо ми хочемо отримувати з оренди більше — ми маємо по іншому до цього підходити», — повідомив Криклій.

Нові конкурси на оренду приміщень обіцяють зробити прозорими. При цьому виставлятимуть на конкурси приміщення у терміналах F та D.

Очікується, що після проведення конкурсів підвищиться якість обслуговування пасажирів аеропорту у терміналах, а також надходження до бюджету від оренди.