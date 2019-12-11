У «Борисполі» прикордонники викрили іноземця з чужим паспортом



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Прикордонники пильно перевіряють документи іноземців

Громадянин Іраку подорожував з паспортом брата

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили іноземця, який для своєї подорожі використовував закордонний паспорт громадянина Іраку та ID карту громадянина Італії, які йому не належали. Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Шляхом обману чоловік мав намір потрапити до Данії. Виявити чоловіка вдалось завдяки пильності прикордонників під час повторної перевірки документів.

Як розповів чоловік, документи належать його брату.

Наразі особа очікує повернення зворотним рейсом.

Як повідомлялося, 20 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники завернули двох громадян Індії і одного нігерійця.

14 листопада у міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінці не вдалося обдурити прикордонників. Під час перевірки пасажирів, що прямували на рейс до Німеччини транзитом через Україну, одна з пасажирок пред’явила для контролю закордонний паспорт на ім’я громадянки Італії. Але прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» помітили, що документ підроблений. Підробкою намагалася скористатися громадянка Ірану.

Днями у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники викрили громадянина Туреччини, який хотів провернути аферу.