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    На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації

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    Громаді села Вороньків повернуто&nbsp;понад 2 га землі - На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації
    Громаді села Вороньків повернуто понад 2 га землі
    Фото: Нацполіція

    Посадовець зареєстрував нову земельну ділянку, вивівши з розпорядження громади

    Поліція викрила злочинну махінацію державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

    Правоохоронці встановили, що директор одного із підприємств Київщини звернувся до Державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області із заявою «про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру» стосовно суміжних землевласників (землекористувачів), місця розташування земельної ділянки (адреса, координати), категорії та цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, виду використання, інформації про власника, кадастрового номеру.

    Реєстратор вніс виправлені відомості, в результаті чого сформував та зареєстрував нову земельну ділянку та фактично перемістивши їй в центр села Вороньків Бориспільського району, внаслідок чого с розпорядження громади вибуло понад 2 га землі.

    Під час проведення досудового розслідування слідчі забезпечили повернення землі в розпорядження Вороньківської селищної ради.

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    На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації
    На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації
    На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації

    Наразі реєстратору повідомлено про підозру за ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

    Санкція статті передбачає штраф від 2 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років.

    Теги: Національна поліція України кримінал земля Київщина
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    На Київщині кадастрового реєстратора викрили на земельній махінації