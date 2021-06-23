Міноборони повернуло собі 7,7 тис. га полігону на Київщині

Полігон поблизу села Дівички десятки років був одним з ключових об'єктів для підготовки військових артилеристів

З 2018 року Міноборони вживало заходів щодо повернення земельної ділянки площею близько 7,7 тис. га на території с. Дівички

За Міністерством оборони України поновлено право на військовий полігон площею 7,7 тис. га поблизу села Дівички на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Військовий полігон на Київщині поблизу села Дівички десятки років був одним з ключових об'єктів для підготовки військових артилеристів. Територія, відведена для полігону, займала тисячі гектарів, що забезпечувало умови виконання стрільб максимально наближеними до бойових.

Проте, починаючи з 2013 року, частина нерухомого майна полігону була передана іншій державній структурі, яка у подальшому безпідставно оформила за собою право користування на всю земельну ділянку площею 7,7 тис. га. Це унеможливило розвиток військової інфраструктури, розбудову та використання у повному обсязі полігону «Дівички» Збройними силами України, зазначили в Міноборони.

«Через відсутність належного контролю за земельною ділянкою, у Бориспільському районі Київської області протиправно вибули з державної власності 540 га території полігону і на Публічній кадастровій карті України з’явилось 70 нових ділянок – 230 га землі у результаті «дерибану» розділили між собою 15 комерційних структур, а решту було приватизовано фізичними особами», – розповіли в Міноборони.

Починаючи з 2018 року Міноборони вживало заходів щодо повернення земельної ділянки площею близько 7,7 тис. га на території с. Дівички, проте цей процес розтягнувся на роки.

«18 червня 2021 року Міністерством оборони усунуто масштабну проблему, що негативно впливала на обороноздатність держави: у взаємодії з Київською обласною державною адміністрацією, за сприяння Мінагрополітики, право постійного користування всією земельною ділянкою полігону зареєстровано за оборонним відомством. Спільно з правоохоронними органами та Держгеокадастром будуть запущені механізми, спрямовані на повернення протиправно відчужених земель», – повідомляє Міноборони.