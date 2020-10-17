У Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків
Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків
У Білій Церкві Київської області через сильну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві пожежники.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків. Також у воді опинилися декілька легкових автомобілів.
Після опівдня негода у Білій Церкві закінчилася, а рівень води почав поступово зменшуватися.
«На відкачування води було задіяно шість одиниць спеціальної техніки та 14 рятувальників, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення», – уточнили в ДСНС.
Нагадаємо, серйозний ураган сьогодні також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.