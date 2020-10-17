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    У Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків

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    Наслідки негоди у&nbsp;Білій Церкві&nbsp; - У Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків
    Наслідки негоди у Білій Церкві 
    Фото: ДСНС

    Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків

    У Білій Церкві Київської області через сильну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві пожежники.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків. Також у воді опинилися декілька легкових автомобілів.

    Після опівдня негода у Білій Церкві закінчилася, а рівень води почав поступово зменшуватися.

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    «На відкачування води було задіяно шість одиниць спеціальної техніки та 14 рятувальників, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення», – уточнили в ДСНС.

    Нагадаємо, серйозний ураган сьогодні також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

    Також через сильну зливу Київ знову «поплив».

    ДСНС атмосферне явище Київщина ураган негода
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