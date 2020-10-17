У Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків



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Наслідки негоди у Білій Церкві Фото: ДСНС

Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків

У Білій Церкві Київської області через сильну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві пожежники.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у місті злива підтопила сім приватних житлових будинків, а також підвальні приміщення двох п’ятиповерхових будинків. Також у воді опинилися декілька легкових автомобілів.

Після опівдня негода у Білій Церкві закінчилася, а рівень води почав поступово зменшуватися.

«На відкачування води було задіяно шість одиниць спеціальної техніки та 14 рятувальників, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення», – уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, серйозний ураган сьогодні також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

Також через сильну зливу Київ знову «поплив».