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    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)

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    <p>Заявлені іграшки виявились безпілотними літаючими апаратами</p> - У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)

    Заявлені іграшки виявились безпілотними літаючими апаратами

    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Дрони на адресу київського підприємства надійшли з Гонконгу

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили чотири безпілотники при спробі імпортувати їх як іграшки. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

    У складі авіавантажу через пункт пропуску «Бориспіль» з Гонконгу надійшов вантаж на адресу київського підприємства.

    Відповідно до документів, поданих в митницю з метою митного оформлення, столичний підприємець імпортує іграшки з умонтованим двигуном.

    Однак під час митного огляду інспекторами Київської митниці виявлено, що заявлені іграшки є безпілотними літаючими апаратами.

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    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Безпілотники імпортувались в розібраному стані в коробках. Всього митники виявили 4 дрони.

    За фактом недекларування товарів стосовно київського підприємства-імпортера Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Безпілотні літальні апарати вилучено.

    Теги: митниця Аеропорт Бориспіль Державна митна служба
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