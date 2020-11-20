У «Борисполі» митники вилучили безпілотники, які імпортувались як іграшки (фото, відео)

Дрони на адресу київського підприємства надійшли з Гонконгу

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили чотири безпілотники при спробі імпортувати їх як іграшки. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

У складі авіавантажу через пункт пропуску «Бориспіль» з Гонконгу надійшов вантаж на адресу київського підприємства.

Відповідно до документів, поданих в митницю з метою митного оформлення, столичний підприємець імпортує іграшки з умонтованим двигуном.

Однак під час митного огляду інспекторами Київської митниці виявлено, що заявлені іграшки є безпілотними літаючими апаратами.

Безпілотники імпортувались в розібраному стані в коробках. Всього митники виявили 4 дрони.

За фактом недекларування товарів стосовно київського підприємства-імпортера Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Безпілотні літальні апарати вилучено.