У «Борисполі» митники вилучили партію дорогих девайсів на пів мільйона гривень (фото)

Частина телефонів була без упаковок

Громадянин США намагався ввезти в Україну 60 незадекларованих iPhone

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники вилучили партію девайсів: 58 телефонів Apple як останньої моделі iPhone 12, так і попередніх серій і моделей, та ноутбуків Apple та Dell. Девайси з Нідерландів до України з порушенням митного законодавства ввозив громадянин США.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему «зелений коридор», чим гарантував, що не має предметів, обов’язкових до письмового декларування та за які потрібно сплатити митні платежі.

Перед проходженням митного контролю митної декларації пасажир не заповнював, за консультацією до митників не звертався.

Загалом 60 телефонів (17 нових і 43 без видимих зовнішніх ознак користування, проте без заводської упаковки) з аксесуарами та 4 ноутбуки було виявлено під час митного огляду ручної поклажі та багажу чоловіка.

Згідно з вітчизняним законодавством, із виявлених по два телефони та ноутбуки авіапасажиру було пропущено як особисті речі.

Решта незадекларованих письмово девайсів та аксесуари вилучені до винесення судом рішення у справі.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Вартість нових девайсів митники визначили одразу - понад пів мільйона гривень (18,2 тисячі доларів США). Вартість іншої 41 одиниці буде визначено згодом.

Як повідомлялося, нещодавно у «Борисполі» міжвідомча група прикордонників, митників та співробітників Служби безпеки України виявила 20 нелегальних мобільних телефонів iРhone 12.