Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну

У черевній порожнині чоловіка знаходиться 91 овальна капсула з наркотиками

Капсули витягали із наркокур'єра протягом 19 годин

У столичному аеропорту «Бориспіль» затримали 45-річного іноземця, який намагався ввезти на територію України більше одного кілограма кокаїну у власному животі. Про це повідомляє Державна митна служба.

Чоловік, який прилетів авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу, для проходження митного контролю самостійно вибрав «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

«Митники із залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Під час проведення комп'ютерної томографії виявилося, що в його черевної порожнини знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

«Усередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалося медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), містилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г», – повідомили в митній службі.

Згідно з проведеним експрес-аналізом наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.

Раніше у Києві на збуті кокаїну затримали жінку.