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    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну

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    У черевній порожнині чоловіка знаходиться 91 овальна капсула з наркотиками&nbsp; - Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну
    У черевній порожнині чоловіка знаходиться 91 овальна капсула з наркотиками 
    Фото: ДМС

    Капсули витягали із наркокур'єра протягом 19 годин

    У столичному аеропорту «Бориспіль» затримали 45-річного іноземця, який намагався ввезти на територію України більше одного кілограма кокаїну у власному животі. Про це повідомляє Державна митна служба.

    Чоловік, який прилетів авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу, для проходження митного контролю самостійно вибрав «зелений коридор», чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

    «Митники із залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка», – йдеться в повідомленні.

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    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну
    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну
    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну
    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну
    Іноземець намагався провезти у пузі понад кілограм кокаїну

    Під час проведення комп'ютерної томографії виявилося, що в його черевної порожнини знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

    «Усередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалося медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), містилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г», – повідомили в митній службі.

    Згідно з проведеним експрес-аналізом наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.

    Раніше у Києві на збуті кокаїну затримали жінку.

    Теги: митниця Аеропорт Бориспіль іноземці аеропорт наркотики
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