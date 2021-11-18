У Борисполі митники вилучили у кур’єрки велику партію прекурсорів (фото)

У ручній поклажі та валізі авіапасажирки виявлено 2,4 тис. пігулок препарату Decancit SR

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» Київською митницею у співпраці з СБУ та прикордонниками зафіксовано порушення митних правил – переміщення 2,4 тис. таблеток з прекурсорами 37-річною українкою-кур’єркою, яка поверталася з відпочинку з Шарм-ель-Шейха. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Для проходження митного контролю авіапасажирка обрала спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчила, що в неї відсутні товари, на які встановлено обмеження або заборони.

Проте, керуючись оперативною інформацією, митники оглянули ручну поклажу та валізу авіапасажирки.

Під час перевірки виявлено 2,4 тис. пігулок препарату Decancit SR, які знаходилися в кількох торбинках у валізі жінки. Частина пігулок переміщувалися громадянкою у фабричних упаковках, частина – насипом, вочевидь, для економії місця у валізі. Порожні упаковки від препарату знаходилися тут же у складеному стані.

Препарат Decancit SR містить в своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Вміст прекурсорів у складі пігулок підтвердив і експресаналізатор.

Рецепту на таку значну партію Decancit SR, виданого на її ім’я та засвідченого печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я, жінка не мала.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Препарат вилучено.

Прекурсору псевдоефедрин з такої кількості Decancit SR цілком достатньо для виготовлення метамфетаміну. Імовірно, це й було кінцевою метою ввезення даного препарату.

Препарат Decancit SR доступний до обігу в деяких країнах, однак заборонений в Україні.

Як повідомлялося, в жовтні в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин. У валізах двох кур'єрок було виявлено 400 тис. пігулок. Вартість вилученого препарату за цінами «чорного ринку» становить близько 12 млн грн.