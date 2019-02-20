У Борисполі може з’явитися сонячна електростанція



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Майбутня електростанція може забезпечити потреби в електроенергії близько 10 тис. квартир

«Київобленерго» має намір збудувати в Борисполі сонячну електростанцію потужністю до 5 МВт.

Інформація про це з’явилася на сайті публічних закупівель ProZorro.

Майбутня електростанція розташується по вул. Запорізька, 36-А.

Очікувана вартість проекту 7 305 207,19 грн з ПДВ

За інформацією KV, у кінці січня ПрАТ «Київобленерго» підписало з ТОВ «Електросвіт» (Івано-Франківськ) договір вартістю 111,7 мільйона на будівництво підстанції 110/10 кВ для приєднання сонячних електростанцій (СЕС) в Богуславі Київської області. Разом з підстанцією повинна бути побудована повітряна лінія 110 кВ від ЛП 110 кВ «Миронівський-Дашуківка» і «Миронівка-Юрківка». Роботи повинні бути завершені до 1 листопада 2019 року. Сама станція потужністю 16 МВт в Богуславі, як повідомляє «Енергореформа», була введена в експлуатацію в кінці 2018 року. Вона займає 23,7 гектара, а побудувала її компанія ТОВ «Сангріненерджі».

У жовтні минулого року сонячна електростанція потужністю 1 МВт була запущена на майданчику Чорнобильської АЕС. Тоді в компанії Solar Chernobyl повідомляли, що цієї потужності достатньо для потреб близько 2 тис. квартир.

Отже, заплановані 5 МВт майбутньої станції в Борисполі може бути досить для забезпечення потреб в електроенергії близько 10 тис. квартир.