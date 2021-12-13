У «Борисполі» прикордонники виявили чотирьох турків із фальшивими візами

Іноземці повернулися зворотним рейсом до Анкари

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадян Туреччини з фальшивими візовими етикетками. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

Під час вивчення документів чотирьох громадян Туреччини, які 12 грудня прибули в Україну рейсом з Анкари, прикордонники виявили підроблені візові етикетки Німеччини.

Зі слів мандрівників, вони їх придбали на батьківщині за 3 тис. євро. Крім того, в ході співбесіди іноземці розповіли, що планували декілька днів побути в Україні, а пізніше вилетіти з підробленими візами до Німеччини.

Прикордонник не пропустили іноземців в Україну та на три роки заборонили в’їзд.

Громадяни повернулися зворотним рейсом до Анкари.

Як повідомлялося, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зупинили пасажира рейсу з Ташкента, на одязі якого були зображення прапора та герба країни-агресора та написи «Russian national team». Прикордонники відмовили чоловікові в перетині кордону, а також заборонили йому в’їзд в Україну на 3 роки.

Нещодавно співробітники Держприкордонслужби на три роки заборонили в'їзд в Україну двом громадянам Росії, котрі прибули з Туреччини та незаконно відвідували Крим.

Також через незаконне відвідування Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів.