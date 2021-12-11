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    Прикордонники не впустили в Україну двох росіян, які відвідували окупований Крим

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    Російські артисти порушили українське законодавство, відвідуючи тимчасово окупований Крим - Прикордонники не впустили в Україну двох росіян, які відвідували окупований Крим
    Російські артисти порушили українське законодавство, відвідуючи тимчасово окупований Крим
    фото з відкритих джерел

    Росіяни хотіли провести в Україні ряд концертів

    Співробітники Держприкордонслужби на три роки заборонили в'їзд в Україну двом громадянам Росії, котрі прибули з Туреччини та незаконно відвідували Крим. Про це повідомляється на сайті прикордонного відомства у суботу, 11 грудня.

    «Співробітники Держприкордонслужби продовжують заходи щодо виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Двох таких іноземців, чоловіка та жінку – громадян РФ, виявили прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в одному зі столичних аеропортів. Вони прибули до Києва рейсом зі Стамбула», – йдеться у повідомленні.

    Двом громадянам РФ через незаконне відвідування Криму заборонили в’їзд в Україну
    Автор: Державна прикордонна служба України

    Прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, зокрема відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.

    «Також було встановлено, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний із організацією та забезпеченням виступів співаків», – зазначили у відомстві.

    Імен вказаних людей відомство не наводить, проте у Києві був запланований концерт росіянки Mary Gu, а на своїй сторінці в Інстаграмі співачка повідомила, що українські прикордонники її завернули. Артистка також заявила, що заборона на в'їзд в Україну «безпідставна, без будь-якої доказової бази».

    Співачка Марія Гусарова (MARY GU), фото/ Instagram
    Співачка Марія Гусарова (MARY GU), фото/ Instagram

    В Україну іноземці планували потрапити на проведення концерту. За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено у перетині кордону та заборонено в'їзд на три роки.

    Нагадаємо, раніше через незаконне відвідування Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів.

    Правоохоронці розповіли, що 25-річна росіянка прилетіла в нашу країну з Іспанії.

    У ДПСУ нагадали, що підставою для заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», є порушення ними порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї або спроба потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

    Також прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим. За інформацією прикордонників, іноземець виявився топменеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів. Чоловік планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями.

    Раніше повідомлялося, що Україна забороняє з 1 вересня в’їзд на свою територію автомобілям із реєстрацією на непідконтрольному Молдові Придністров’ї.

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    Теги: прикордонники Крим Росія Київ іноземці окуповані території жінка чоловік
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    Прикордонники не впустили в Україну двох росіян, які відвідували окупований Крим