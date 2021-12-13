У київських аеропортах вже 650 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами
За п'ять днів в аеропорту «Бориспіль» виявлено 34 підроблених сертифікатів про вакцинацію
За минулу добу, 12 грудня, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляється на сторінці прикордонників у Facebook.
Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 651 підроблений covid-сертифікат. Йдеться про пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» і «Київ».
Нагадаємо, що за допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Сканування QR-коду займає всього кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і, як результат, – викривати підробки.
Головне управління Нацполіції в Київській області повідомляє, що з 8 по 12 грудня на території аеропорту «Бориспіль» виявлено 34 covid-сертифікати з ознаками підробки.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Раніше стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19.
Головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.
Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.
- Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі
- Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні трохи більше двох тисяч. Повідомлень про ускладнення не було
- Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
- «Ковідна амністія»: кого саджатимуть за підроблені сертифікати?
- Вакциновані в реанімації. Чому це – нормально