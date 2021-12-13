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    У київських аеропортах вже 650 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами

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    За допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів - У київських аеропортах вже 650 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами
    За допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів
    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    За п'ять днів в аеропорту «Бориспіль» виявлено 34 підроблених сертифікатів про вакцинацію

    За минулу добу, 12 грудня, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили 13 covid-сертифікатів з ознаками підробки. Усі вони зафіксовані в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляється на сторінці прикордонників у Facebook.

    Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 651 підроблений covid-сертифікат. Йдеться про пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» і «Київ».

    Нагадаємо, що за допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Сканування QR-коду займає всього кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і, як результат, – викривати підробки.

    Головне управління Нацполіції в Київській області повідомляє, що з 8 по 12 грудня на території аеропорту «Бориспіль» виявлено 34 covid-сертифікати з ознаками підробки.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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    Теги: Національна поліція України прикордонники Київ Аеропорт Бориспіль Аеропорт Київ вакцинація коронавірус
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    У київських аеропортах вже 650 пасажирів попалися з підробленими covid-сертифікатами