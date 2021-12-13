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    У «Борисполі» прикордонники завернули узбека з російським триколором

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    На одязі узбека&nbsp;були зображення прапора та герба РФ і написи &laquo;Russian national team&raquo; - У «Борисполі» прикордонники завернули узбека з російським триколором
    На одязі узбека були зображення прапора та герба РФ і написи «Russian national team»
    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    Громадянину Узбекистану заборонено в'їзд в Україну на три роки

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» зупинили пасажира рейсу з Ташкента, на одязі якого були зображення прапора та герба країни-агресора та написи «Russian national team». Про це повідомляється на сторінці прикордонників у Facebook.

    Громадянина Узбекистану запросили у службове приміщення для проведення співбесіди. З’ясувалося, що він не може підтвердити мету своєї поїздки. Пасажир розповів, що планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства. Але під час опитування чоловік взагалі не орієнтувався в запитаннях, які йому ставив інспектор.

    При цьому мандрівник не мав з собою грошей не те, що на покупку сільгосптехніки, а й навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні.

    Для забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону та охорони суверенних прав України прикордонники відмовили чоловікові в перетині кордону, а також заборонили йому в’їзд в Україну на 3 роки.

    Як повідомлялося, співробітники Держприкордонслужби на три роки заборонили в'їзд в Україну двом громадянам Росії, котрі прибули з Туреччини та незаконно відвідували Крим.

    Раніше через незаконне відвідування Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів.

    Також прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим. За інформацією прикордонників, іноземець виявився топменеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів. Чоловік планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями.

    Теги: прикордонники Росія Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль Узбекистан
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    У «Борисполі» прикордонники завернули узбека з російським триколором