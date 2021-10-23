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    Події в Україні

    В Україну не пустили російську поетесу, яка їздила в окупований Крим

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    Росіянка зазначила, що на окупований півострів їздила минулого року і потрапила туди потягом - В Україну не пустили російську поетесу, яка їздила в окупований Крим

    Росіянка зазначила, що на окупований півострів їздила минулого року і потрапила туди потягом

    Фото з відкритих джерел

    25-річна росіянка прилетіла в нашу країну з Іспанії

    Через незаконне відвідування Криму прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів. Про це повідомили у пресслужбі ДПС України.

    Правоохоронці розповіли, що 25-річна росіянка прилетіла в нашу країну з Іспанії.

    У ході оформлення документів прикордонники встановили, що вона в порушення встановленого порядку в’їзду та виїзду незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим.

    «Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України. Жінка зазначила, що на півострів їздила минулого року і потрапила туди потягом (з російської території). За порушення норм українського законодавства громадянці Російської Федерації відмовлено у пропуску через державний кордон та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

    За словами видання Українська правда, йдеться про росіянку Алісу Денисову 1996 року народження.

    У ДПСУ нагадали, що підставою для заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», є порушення ними порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї або спроба потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

    Теги: прикордонники Крим окупанти жінка кордон
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    В Україну не пустили російську поетесу, яка їздила в окупований Крим