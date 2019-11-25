У «Борисполі» прикордонники затримали українку з міланськими закупками на 1,5 млн грн (фото)



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З Мілана українка везла брендове взуття та одяг Фото: Держприкордонслужба

Жінка намагалася провезти в Україну велику партію незадекларованого товару

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадянку України, яка везла із Мілана брендовий одяг на суму понад 1,5 млн грн під виглядом особистих речей.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Українка 1992 року народження прибула рейсом з Мілана та обрала для себе смугу «зелений коридор», тим самим підтверджуючи відсутність предметів та речей, що підлягають декларуванню. Однак прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією, що надійшла від оперативно-розшукових підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», зупинили жінку для перевірки її багажу», - розповіли прикордонники.

З’ясувалося, що з порушенням митних правил через державний кордон жінка перевозить більше 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого склала понад 1,5 мільйона гривень.

Товар вилучено.

За порушення митних правил на громадянку України складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».