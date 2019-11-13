Поліція розшукала ізраїльтянина, який зник під час реєстрації на рейс до Тель-Авіва



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Поліція повернула іноземця його товаришу Фото: Нацполіція

Правоохоронці знайшли іноземця у Борисполі

Поліція Бориспільського району Київщини розшукала зниклого громадянина Ізраїлю.

Про зникнення 42-річного іноземця під час реєстрації на рейс до Тель-Авіва в аеропорту «Бориспіль» повідомив до поліції його товариш.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, щойно надійшло повідомлення про зникнення людини, на пошуки громадянина Ізраїлю були орієнтовані наряди груп реагування та патрульної поліції.

Як з’ясувалось, іноземець має вади здоров’я і під час реєстрації він не пройшов співбесіду з працівниками безпеки авіакомпанії. Пасажир пішов з терміналу в невідомому напрямку, в такий спосіб виявивши свій протест.

Правоохоронці швидко розшукали чоловіка в місті Бориспіль. З ним нічого поганого не трапилось.

Іноземця повернули його товаришу і вони разом поїхали на гостини до Умані. Згодом громадянин Ізраїлю повернеться на свою батьківщину.

До слова, цього року в рамках хасидської програми з нагоди святкування Рош-ха-Шана в Умані Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 192 додаткових рейси і понад 38 тисяч паломників.

Рош-ха-Шана в Умані цього року святкували понад 30 тис. паломників-хасидів.