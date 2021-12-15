У Борисполі п’яна водійка влаштувала ДТП із перекиданням авто (фото)

Honda після зіткнення з Daewoo перекинулася на дах

Патрульні склали на жінку адмінпроктоли та вилучили посвідчення водія

14 грудня близько 22 години на у Борисполі трапилась автопригода за участі двох автомобілів: Honda Civic та Daewoo Lanos. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На місці автопригоди патрульні встановили, що водійка авто Honda не обрала безпечну швидкість руху та не впоралась з керуванням, внаслідок чого здійснила наїзд на припарковане авто Daewoo.

Під час спілкування з водійкою інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп‘яніння: запах алкоголю з ротової порожнини, порушення мови та координації рухів.

Поліцейські склали на водійку протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Як повідомлялося, 15 грудня у Бородянці водій Lada знепритомнів за кермом і в’їхав у Chery.

14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.