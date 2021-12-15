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    На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)

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    ДТП сталась на перехресті в Бородянці - На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)
    ДТП сталась на перехресті в Бородянці
    фото: Київ оперативний

    До лікарні потрапили троє осіб

    У середу, 15 грудня, вранці у Бородянці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Lada та Chery. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За попередньою інформацією, водій Lada знепритомнів за кермом і тому в’їхав в опонента.

    Свідки повідомили, що коли водій прийшов до тями, від нього було чутно запах алкоголю.

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    На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)
    На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)
    На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)
    фото: Київ оперативний

    Водії обох автівок та пасажир Lada були госпіталізовані.

    Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 14 грудня на автодорозі Київ–Суми між селами Красилівка та Гоголів Броварського району сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 51-річний водій автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, в результаті чого перекинувся на дах.

    У ніч на 15 грудня на Оболонському проспекті водій BMW на доволі високій швидкості зніс два припаркованих автомобілі Ford і Toyota та влетів у будівлю ТРЦ DreamTown.

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    Теги: ДТП дороги водій Київщина автомобіль
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    На Київщині водій знепритомнів за кермом і протаранив автомобіль (фото)