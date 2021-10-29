У «Борисполі» щодня на кілька годин закривається головна смуга: названо причину

На час закриття головної смуги аеропорт «Бориспіль» не може приймати деякі літаки з повним завантаженням

Головну смугу аеропорту «Бориспіль» 18L/36R із бетонним покриттям щодня закривають на 1-1,5 години для ремонту. Ця інформація відображається у спеціальних повідомленнях НОТАМ для льотного складу.

Як резервна залишається стара смуга 18R/36L, побудована 50 років тому. Однак показник міцності покриття (PCN) становить 39 одиниць, тоді як в основної смуги 113. Про це повідомляє Avianews.

В аеропорту розповіли, що на смузі 18L/36R проводять регламентні роботи – планове обслуговування деформаційних швів.

«Оскільки заливка деформаційних швів має відбуватися за відсутності опадів, роботи виконуються поетапно, щоб забезпечити безпеку польотів та безперебійну операційну діяльність в осінньо-зимовий період», – зазначили у пресслужбі підприємства.

На час закриття головної смуги аеропорт «Бориспіль» не може приймати деякі літаки з повним завантаженням. Через це у лоукостера Wizz Air Abu Dhabi виникли хронічні затримки рейсу Київ–Абу-Дабі–Київ. Його розклад зроблено так, що за невеликого відхилення від графіка літак потрапляє у «вікно», коли основна смуга закрита на ремонт.

Як повідомлялося, у вересні 2021 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1,16 млн пасажирів, а за дев’ять місяців 2021 року – майже 7 млн пасажирів

До слова, Міжнародний аеропорт ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) у 2024 року закриється на рік для реконструкції злітно-посадкової смуги.

Повідомлялося, що в ході реконструкції аеропорт «Київ» фактично отримає нову смугу.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72. Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в «Києві» при видимості не менше 350 метрів. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. У результаті польоти припиняються, коли видимість менше 800 метрів.