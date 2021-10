«Бориспіль» назвав десять міст, куди українці літають найбільше

Від початку року аеропорт «Бориспіль» обслужив майже 7 млн пасажирів

У вересні 2021 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив понад 1,16 млн пасажирів. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Зокрема, 753,5 тис. пасажирів – це пасажири регулярних рейсів, 407 тис. – нерегулярних.

За дев’ять місяців 2021 року аеропорт обслужив майже 7 млн пасажирів, серед яких понад 4 млн – пасажири регулярних рейсів, майже 2,9 млн – нерегулярних.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року загальна кількість пасажирів збільшилася на 72%.

Найпопулярніші напрямки серед пасажирів аеропорту «Бориспіль»

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту «Бориспіль» залишаються відкриті для українців Туреччина та Єгипет.

До трійки найпопулярніших потрапила також Німеччина. Так, доля подорожувальників до цих країн становить 47% від загальної кількості відправлених з аеропорту «Бориспіль» пасажирів.

Найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

Анталія;

Шарм-Ель-Шейх;

Стамбул;

Хургада;

Тель-Авів;

Даламан;

Бодрум;

Амстердам;

Тиват;

Іракліон.

Нагадаємо, в рейтингу найефективніших аеропортів Європи з пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів Міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів четверте місце.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСІ Europe за чотири місяці 2021 року.

Також цьогоріч «Бориспіль» увійшов до рейтингу The World’s Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п’яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи.

У липні 2021 року Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора.