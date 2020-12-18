У Борисполі «широка коаліція» домовилася про підтримку одіозного Байчаса на виборах мера

«Слуги», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Наш край» зафіксували домовленість угодою

Бориспільські осередки партій «Слуга народу», «Наш край», «Батьківщина» та ОПЗЖ підписали угоду про підтримку на повторних виборах міського голови Борисполя секретаря міськради Владислава Байчаса. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Мій Бориспіль».

«Кандидат від широкої коаліції», – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено фото документа з підписами лідерів чотирьох бориспільських партійних осередків.

Угоду про підтримку на повторних виборах міського голови Борисполя Владислава Байчаса

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко зазначив, що Владислав Байчас балотується у мери як самовисуванець.

«От що значить стабільність. Спочатку була широка коаліції у бориспільській міській та районній радах. А тепер з’явився широкий кандидат. Від «слуг», ОПЗЖ, «Батьківщини» та «Нашого краю» у мери Борисполя йде самовисуванець, секретар міськради Владислав Байчас», – написав на своїй фейсбук-сторінці Володимир Горковенко.

За словами депутата «аби ніхто не передумав – рішення зафіксували понятійною угодою та скріпили підписами»

На минулих виборах 25 жовтня Владислав Байчас балотувався від «Слуги народу» і зайняв третє місце на виборах мера Борисполя. Другим був кандидат від «Європейської солідарності» Володимир Борисенко. На своїй сторінці у фейсбуці він повідомив що також подав документи на реєстрацію у ТВК.

«Розчарую опонентів. Документи в ТВК подав. Чекаю реєстрації», – написав Борисенко

Нагадаємо, що 25 жовтня вибори міського голови Борисполя виграв Анатолій Федорчук. Але він помер від короновірусу. Тому у Борисполі на 17 січня призначені повторні вибори.