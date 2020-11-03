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    Обраним мером Борисполя оголосили Федорчука, який помер

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    Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня - Обраним мером Борисполя оголосили Федорчука, який помер
    Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня

    Анатолій Федорчук, який помер 28 жовтня, став переможцем на виборах мера Борисполя

    Обраним мером Борисполя став Анатолій Федорчук, який помер 28 жовтня. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

    Так, ім’я Федорчука фігурує у списку «Обрані на посаду міського голови у містах обласного значення».

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    Згідно з даними Центрвиборчкому, за Федорчука (партія «Наш край») проголосували 24,93% виборців (5343 голоси).

    На другому місці Володимир Борисенко («Європейська солідарність») – 13,99% (2998), на третьому Владислав Байчас («Слуга народу») – 9,75% (2091).

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    Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

    За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня у нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

    Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

    Громадянська мережа «Опора» прогнозує, що нові вибори мера Борисполя можуть відбутися у січні 2021 року.

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