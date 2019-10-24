У «Борисполі» викрито схему контрабанди рідкісних монет (фото)



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Монети відправлено на мистецтвознавчу експертизу Фото: ДБР

Громадяни спільно з митниками налагодили механізм незаконного переміщення через кордон культурних цінностей

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, викрили механізм незаконного переміщення через державний кордон культурних цінностей без належного митного контролю. Відомо, що схема працювала за участю головного державного інспектора митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, громадяни спільно з працівниками митної служби налагодили механізм незаконного переміщення через митний кордон України предметів, які, можливо, становлять культурну цінність. Мова іде про рідкісні монети з дорогоцінних металів.

23 жовтня під час слідчих дій в аеропорту «Бориспіль» у громадянина, який мав здійснити перевезення, виявлено та вилучено 38 рідкісних монет.

Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу для встановлення належності вилучених об’єктів до культурної цінності. Досудове розслідування триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, вчинена за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.