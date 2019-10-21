Українські прикордонники затримали автобус з Польщі, «напханий» контрабандними сосисками



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Контрабандні товари виявили в салоні, багажному відділенні та під сидіннями автобусу Фото: Держприкордослужба України

Випадок стався на пункті пропуску «Шегині»

На кордоні з Польщею прикордонники затримали рейсовий автобус «Перемишль-Івано-Франківськ», ущерть набитий контрабандою.

Про це 21 жовтня повідомляє Держприкордослужба України.

Випадок стався на пункті пропуску «Шегині».

«Інформацію щодо прихованого перевезення товарів через державний кордон завчасно надали прикордонники оперативних підрозділів. Тому із прибуттям в пункт пропуску «Шегині» рейсового автобуса «Перемишль-Івано-Франківськ» співробітники Держприкордонслужби негайно направили його на поглиблений огляд», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що спільна прикордонно-митна оглядова група в салоні, багажному відділенні та під сидіннями автобусу виявила 2 219 кг та 120 літрів продуктів харчування різних найменувань.

Товари встановленим порядком передано представникам ДФС.

Нагадаємо, що 10 жовтня СБУ та ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували масштабну протиправну схему ввезення в Україну великих партій товарів відомих марок за підробленими документами. Оперативники встановили, що підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду.

Загалом було проведено 40 обшуків y Київській, Львівській, Тернопільській та Дніпропетровській областях за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їх керівників, а також організаторів протиправної схеми.

Слідчі отримали документацію, яка свідчить про проведення нелегальної оборудки. Триває досудове слідство у межах розпочатого кримінального провадження. Зокрема, перевіряється причетність до протиправної діяльності службовців митниці.