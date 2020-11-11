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    Новини

    У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)

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    У багажі виявлено&nbsp;валюту купюрами по 100 доларів переважно в банківських пачках по $10 тисяч&nbsp; - У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)
    У багажі виявлено валюту купюрами по 100 доларів переважно в банківських пачках по $10 тисяч 
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    18-річна студентка київського коледжу намагалася ввезти з Дубая незадекларовану валюту

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу 18-річної студентки київського коледжу незаконно ввезти в Україну валюти на суму 1,88 млн гривень.

    Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

    Дівчина прибула до «Бориспіля» регулярним рейсом сполученням Дубай - Київ.

    При проходженні митного контролю «зеленим коридором», який пасажирка обрала як свідчення відсутності у неї предметів, обіг яких заборонений чи то обмежений для переміщення через митний кордон України, в ході вибіркового митного контролю у неї було виявлено валюту у сумі $78,7 тис.  

    Валюта, купюрами по 100 доларів, переважно вся в банківських пачках по 10 тисяч доларів, знаходилась у різних відділеннях її сумочки, ручної поклажі та дорожньої валізи.

    Зі слів громадянки, вся валюта належить їй особисто.

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    У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)

    Відповідно до положень Постанов НБУ без письмового декларування митному органу фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти) можуть ввозити в Україну готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю до 10 тисяч євро в еквіваленті.

    Скориставшись «зеленим коридором» для переміщення валюти в сумі, що перевищує встановлений на «зеленому коридорі» ліміт, громадянка порушила встановлені митні правила.

    За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

    Дозволену норму в еквіваленті до 10 тисяч євро громадянці пропущено, а решту – на суму 1,88 млн гривень вилучено за протоколом.

    митниця Київ Аеропорт Бориспіль гроші Державна митна служба
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