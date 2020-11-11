У «Борисполі» митники вилучили в пасажирки валюти на понад 1,8 млн грн (фото)

У багажі виявлено валюту купюрами по 100 доларів переважно в банківських пачках по $10 тисяч

18-річна студентка київського коледжу намагалася ввезти з Дубая незадекларовану валюту

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу 18-річної студентки київського коледжу незаконно ввезти в Україну валюти на суму 1,88 млн гривень.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Дівчина прибула до «Бориспіля» регулярним рейсом сполученням Дубай - Київ.

При проходженні митного контролю «зеленим коридором», який пасажирка обрала як свідчення відсутності у неї предметів, обіг яких заборонений чи то обмежений для переміщення через митний кордон України, в ході вибіркового митного контролю у неї було виявлено валюту у сумі $78,7 тис.

Валюта, купюрами по 100 доларів, переважно вся в банківських пачках по 10 тисяч доларів, знаходилась у різних відділеннях її сумочки, ручної поклажі та дорожньої валізи.

Зі слів громадянки, вся валюта належить їй особисто.

Відповідно до положень Постанов НБУ без письмового декларування митному органу фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти) можуть ввозити в Україну готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю до 10 тисяч євро в еквіваленті.

Скориставшись «зеленим коридором» для переміщення валюти в сумі, що перевищує встановлений на «зеленому коридорі» ліміт, громадянка порушила встановлені митні правила.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Дозволену норму в еквіваленті до 10 тисяч євро громадянці пропущено, а решту – на суму 1,88 млн гривень вилучено за протоколом.