У Бородянці до річниці деокупації Київщини відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»

На початку літа 2022 року світові медіа облетіла світлина дівчинки на гойдалці навпроти зруйнованого будинку

У річницю повного звільнення Київщини від російських загарбників заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба взяв участь у відкритті скульптури «Дівчинка під сонцем», яку встановили на головній площі селища Бородянка Київської області. Про це інформує Офіс президента.

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Чотириметрова скульптура уособлює перемогу життя над руйнуваннями, а її арки символізують опір семи районів Київської області та столиці.

«Сьогодні річниця звільнення Київщини. Українці вигнали окупантів з області та продовжують захищати своє право на самобутність і незалежність. Попри війну, постійні обстріли та зло, яке коїть Росія на нашій землі, українці не просто чинять опір, а відновлюють, відбудовують і розвиваються. Цей пам’ятний знак, як на мене, є символом нашої незламності, боротьби та вільного духу. Ця дівчинка – нагадування не лише про Київщину, але й про всю Україну», – зазначив Олексій Кулеба.

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Торік росіяни скинули авіабомбу на мирний квартал у центрі Бородянки. Унаслідок атаки значних руйнувань зазнав дев’ятиповерховий будинок на вулиці Центральній, у якому мешкало приблизно 150 людей. Двадцять чотири з них загинули під завалами.

Одразу після звільнення селища українськими військами люди, що встигли евакуюватися, почали повертатися в Бородянку. На початку літа 2022 року світові медіа облетіла світлина дівчинки на гойдалці навпроти того самого зруйнованого будинку. Цей знімок і став натхненням для майбутньої скульптури.

Скульптор Євген Примаченко у своїй роботі замінив гойдалку сонячними променями, що формують захисний купол над дівчинкою та символізують опір Київщини загарбникам. Арт-об’єкт встановили в тому самому сквері, у якому було зроблено відому світлину.

Проект реалізувало агентство ISD Group у межах загальнонаціональної кампанії «Змагаймося за нове життя» за сприяння Офісу Президента України в партнерстві з Бородянською селищною громадою, Київською військовою обласною адміністрацією за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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«Уперше я побувала у Бородянці 5 червня 2022 року. Тоді ж побачила, які руйнування вчинила Росія. Стоячи сьогодні тут, із вами, я віддаю честь українській беззаперечній рішучості та силі відновлювати свою громаду. Незалежна Україна надихає світ своєю мужністю, рішучістю та непохитною вірою в суверенне й демократичне майбутнє. Це те, що я бачила знову і знову, відтоді як приїхала до Києва, – невпинне прагнення чинити опір і жити вільно. Американський народ гордий тим, що підтримує українців у їхньому захисті та відновленні», – зазначила Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка також була присутня на відкритті скульптури.

Бородянська територіальна громада планує побудувати на місці зруйнованих нові багатоквартирні будинки. Також у межах загальної відбудови буде здійснено реконструкцію центральної площі імені Тараса Шевченка. Зокрема, заплановано спорудження окремої музейної експозиції робіт Бенксі, реставрацію монумента Великому Кобзарю й інші проекти.

Раніше «Укрпошта» випустила марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» в честь звільнення від російських загарбників міст на Київщині.