Собак-саперів з Нідерландів привезли до України для розмінування Київщини (фото)

11 чотирилапих шукачів вибухівки передали поліції Київщини

Фонд Говарда Баффета передав київським правоохоронцям 11 службових собак. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області у фейсбук.

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До України приїхали дев'ять бельгійських вівчарок малінуа та дві німецькі вівчарки. Повідомляють, що попередньо собаки пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі. Їх навчали шукати вибухові речовини та зброю.

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фото: фейсбук поліції Київської області

«З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Сьогодні ми отримали додатково 11 нових собак, з яких 9 бельгійських та 2 німецьких вівчарки. Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Службових собак передадуть спеціальним підрозділам поліції Київщини, де вони будуть залучені у спеціальні операції, які можуть відбуватися і на прифронтових територіях. Тварини допомагатимуть у розмінуванні, виявленні незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що в Україні нарешті з'явився чіткий заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.