У Броварах працівник поліції охорони на авто протаранив зупинку, загинула жінка



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Внаслідок ДТП дві людини отримали тілесні ушкодження та загинула одна жінка Фото: Департамент комунікації Національної поліції України

На місце аварії прибув голова Національної поліції Ігор Клименко

У Броварах на Київщині 26 вересня сталася ДТП за участі співробітника поліції охорони, в результаті якої загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«О 17:46 до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах не впорався з керуванням та в’їхав в зупинку, де перебували люди. Внаслідок ДТП дві людини отримали тілесні ушкодження та загинула одна жінка», - заявили в поліції.

Зазначається, що за попередньою інформацією, водій є співробітником управління поліції охорони.

На місце аварії прибув голова Національної поліції Ігор Клименко.

«За даним фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника управління поліції охорони Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків. Про подію повідомлено ДБР», - додали в поліції.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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