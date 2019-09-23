Зеленський відреагував на криваві ДТП на Одещині та Житомирщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса – Овідіополь, загинуло дев'ять пасажирів маршрутки Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування двох аварій, у яких загинули 18 людей

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

Про це 23 вересня повідомляє Офіс президента України на сторінці у Facebook.

«Президент Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих у масштабних смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині, які сталися протягом останніх днів. Глава держави доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків. Крім того, вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

У Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.