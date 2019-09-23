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    Зеленський відреагував на криваві ДТП на Одещині та Житомирщині

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    <p>У ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса &ndash; Овідіополь, загинуло дев'ять пасажирів маршрутки</p> - Зеленський відреагував на криваві ДТП на Одещині та Житомирщині

    У ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса – Овідіополь, загинуло дев'ять пасажирів маршрутки

    Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

    Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування двох аварій, у яких загинули 18 людей

    Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

    Про це 23 вересня повідомляє Офіс президента України на сторінці у Facebook.

    «Президент Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих у масштабних смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині, які сталися протягом останніх днів. Глава держави доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків. Крім того, вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

    У Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

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