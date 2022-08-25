У Броварах скандал через скульптуру Котигорошка: що обурило містян

Жителі Броварів вважають артоб’єкт «Котигорошко» несмаком та висловились проти його встановлення у міському парку

У центральному парку Броварів замість демонтованого пам’ятника радянського літака планують встановити артоб’єкт «Котигорошко». Однак цю ініціативу комунального підприємства «Бровари-Благоустрій» розкритикували жителі міста. Свою думку щодо артоб’єкта жителі міста висловили на Facebook-сторінці комунального підприємства (КП) «Бровари-Благоустрій».

Жителі Броварів називають скульптуру Котигорошка «несмаком», «жахіттям», пропонують поставити її у подвір’ї художника або директора КП, а також вважають, що навіть лебідь із шин виглядав би краще. Також багато жителів міста закликали «залишити у спокої» парковий простір та замість скульптури установити клумбу.

Ідея створення фігури Котигорошка належить директору КП «Бровари-Благоустрій» Андрію Сторчовому та художнику Сергію «Батеру». Збірний образ героя українських казок Котигорошка з булавою та українського козака планували встановити в парку «Перемога» до Дня Незалежності України. Однак через скандал, який виник навколо скульптури, питання її установлення наразі вирішили відкласти.

Напередодні Дня Незалежності України в комунальному підприємстві «Бровари-Благоустрій» заявили, що арт-об’єкт «Котигорошко» вже на фінішному етапі та зновe наразилися на критику.

«Артоб’єкт «Котигорошко» вже на фінішному етапі. Так, саме артоб’єкт. Хочемо повідомити мешканцям, які активно долучилися до обговорення, що ця інсталяція виконана цілком на добровольчих засадах без використання бюджетних коштів. Даний об’єкт не є пам’ятником. Тому всі звинувачення в бік художника безпідставні, адже він як автор, так бачить свого героя.

Що стосується використаних матеріалів, то вони були надані, як благодійна допомога броварчанами Євгеном Гредуновим та Олександром Каднаєм. Уламки ракет та мін, які були знайдені на території Броварського району, надали військові інженерної служби підтримки. Маємо надію, що даний артоб’єкт знайде позитивні відгуки у містян та гостей Броварів. Адже основна мета подарувати нашим городянам позитивні емоції та гарний настрій», – йдеться у повідомленні підприємства.

Та попри надію авторів артпроекту на позитивні відгуки у містян, мешканці Броварів продовжили гнівно критикувати Котигорошка.

«Автор, так бачить» – не підстава для розміщення чогось у центральному парку. У той же час, ніхто не заважатиме автору або спонсорам насолоджуватись даним артоб'єктом на своїх приватних територіях», – пишуть коментатори.

Також жителі міста заявляють, що цій скульптурі не місце на головній алеї парку, бо «центральна алея в парку цього не заслужила». Вони вважають, що ця скульптура «годиться для дачної ділянки, але не для парку Броварів».

Є й більш виважені коментарі: «Ви вибачте, нічого не маю до автора. Скульптура дійсно якісна. Але вона казкова і більш для алеї казок. Її можна в багатьох місцях парку облаштувати. Але ж не на головній алеї парку «Перемоги», – зазначає один із коментаторів.

Під дописом КП «Бровари-Благоустрій» подякувало містянам, які висловилися, та пообіцяли врахувати їхню думку.

«Дякуємо за всі коментарі і, навіть, за образливі. Хочемо всіх заспокоїти, думка містян буде врахована обов’язково. А от щодо образливих висловів, то хотілося б, щоб наші броварчани були трохи толерантніші і більш з повагою ставилися один до одного. Ми ж українці! Усіх зі святом! Миру, добра і взаємоповаги один до одного!» – йдеться у коментарі до допису.

7 фото На весь екран













Нагадаємо, жителі Київщини відновлюють будівлі, які були зруйновані внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ Росії. Зокрема, активно відбудовується селище Макарів на Київщині, яке зазнало суттєвих руйнувань через війну. У мережі активно обговорюють фото відбудованого торгового центру у місті, який був зруйнований під час бойових дій.