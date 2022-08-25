Вибухи на Київщині: відомі деталі

Імовірно, працюють вибухотехніки

Удень 25 серпня на Київщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що вибухи, після яких мешканці пристоличного регіону побачили дим, це швидше за все не приліт, а плановий вибух. Про це повідомив «Інсайдер ua».

Попередньо, підривають ракети, які не здетонували після обстрілів Вишгородського району.

Тривога в області не була оголошена.

Нагадаємо, сьогодні приблизно між 11.00 і 11.30 на Київшині чутні були вибухи. Також відомо, що після гучного звуку у небо підіймався чорний дим.

Офіційної інформації поки немає.

В обласній військовій адміністрації закликають всіх громадян не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттями.

Уночі на Київщині теж лунали вибухи. Ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два «прильоти». Також працювали сили протиповітряної оборони.

Жертв та поранених серед цивільних станом немає.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.