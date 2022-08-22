До та після. Надихаючі фото відбудови Київщини

За різними даними, у Макарові було зруйновано близько 40% інфраструктури

Київщина оговтується від наслідків російських бомбардувань

Жителі Київщини відновлюють будівлі, які були зруйновані внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ Росії. Зокрема, активно відбудовується селище Макарів на Київщині, яке зазнало суттєвих руйнувань через війну.

Зокрема, користувачі соцмереж звернули увагу на те, що наразі уже працює один із торгових центрів міста, який був зруйнований внаслідок обстрілів. На знімку видно, що будівля повністю згоріла – залишилися тільки стіни. Однак через декілька місяців заклад уже відновлений відновив роботу.

«Нас не здолати. Макарів, Київська область. Минуло пів року і українці відновили зруйноване росіянами», – пишуть у мережі, коментуючи знімки будівлі «до» і «після».

«Пам'ятаєте, порівнювали фотографії до і пісня руйнувань? Ось вам нове порівняння, тільки вже про оптимізм, надію і характер. Макарів, Київська область. Сусідні будівлі також відновлені», – пишуть у мережі.

Як відомо, Макарів – невелике селище під Києвом. Наприкінці лютого тут почалися бої – російські війська планували дістатися до Києва, а Макарів став на шляху. За різними даними, тут зруйновано близько 40% інфраструктури. Лікарня, пожежна частина, відділення поліції, відділення пошти, спортивна школа, ліцей. Це лише частина будівель, які постраждали від обстрілів. Деякі приватні будинки та квартири знищені вщент.

Нагадаємо, наразі на Київській області триває відновлення пошкоджених під час бойових дій об'єктів інфраструктури. Станом на кінець липня повідомлялося, що на 139 об’єктах ремонтні роботи вже завершено.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову країни.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС, підкріплені гарантіями з бюджету ЄС, – із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно.