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На День Незалежності російський танкіст отримав підозру за вбивство мешканців Київщини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На День Незалежності російський танкіст отримав підозру за вбивство мешканців Київщини
В Україні триває 182-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
фото з відкритих джерел

26-річний окупант родом із Омська, служить в окремій гвардійській танковій бригаді

Бучанське районне управління поліції повідомило про підозру військовослужбовцю п’ятої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменної ордена Суворова другого ступеня бригади Миколі Соковікову за порушення законів та звичаїв війни. Про повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 24 серпня.

За даними слідства, 26-річний окупант вторгся на територію України. 19 березня росіянин скоїв злочин на території Бучанського району Київської області, який на той час знаходися під контролем армії РФ. Разом із невстановленим слідством російським військовим Соковіков розстріляв двох цивільних чоловіків. Вистріли було випущено з автоматичної зброї у спини українців.

(для перегляду – натисніть на документ)

Один із розстріляних чоловіків загинув на місці. Інший – устиг добігти до приміщення, де помер від втрати крові.

Всього у тіла двох українців підозрюваний та його спільник випустили не менше 12 куль.

Додамо, що окупант Микола Соковіков народився у російському Омску. Йому загрожує в Україні позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Україні триває 182-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Київщина окупанти вбивство поліція

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