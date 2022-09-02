Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)
У Бучі поховали ще 15 жертв воєнних злочинів рашистів
фото: міська рада Бучі

У Бучі вже поховали 419 людей, які померли в період окупації

У Бучі поховали ще 15 жертв воєнних злочинів російських окупантів. Про це повідомила міська рада Бучі.

Усі загиблі померли під час окупації Бучанського району військами РФ.

«Завершили поховання у Бучі невпізнаних тіл жителів, які були вбиті, закатовані під час окупації російськими військами. Сьогодні на кладовищі поховали 15 тіл», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим заступниця мера Бучі Михайлина Скорик у коментарі ТСН повідомила, що загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох окупантів, які творили безчинства під час окупації Київщини.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що їй вдалося ідентифікувати та зібрати доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича.

Теги: Буча Київщина окупанти поховання

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Капличний: Багато тіл не ідентифіковані, бо родичі можуть бути за кордоном
Начальник ритуальної служби Бучі: Росіяни лише раз шукали свого загиблого бучанська трагедія
10 серпня, 16:05
Військові «елітного» підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів
Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам
15 серпня, 18:27
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 43 тис. російських окупантів
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
12 серпня, 09:13

Новини

У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)
У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)
Київ відбудовує будинок, який першим постраждав від російської ракети (фото)
Київ відбудовує будинок, який першим постраждав від російської ракети (фото)
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Шахрайство із нерухомістю. У Києві адвокат та нотаріус організували масштабну схему
Шахрайство із нерухомістю. У Києві адвокат та нотаріус організували масштабну схему
У Києві сильне задимлення повітря: рятувальники звернулися до громадян
У Києві сильне задимлення повітря: рятувальники звернулися до громадян
У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа (відео)
У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
160K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
96K
Путін і «гумова попа». Господар Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
72K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
59K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
42K
ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Сьогодні, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Сьогодні, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Сьогодні, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту