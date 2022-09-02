У Бучі поховано ще 15 жертв рашистів. Ідентифікували лише двох (фото)

У Бучі вже поховали 419 людей, які померли в період окупації

У Бучі поховали ще 15 жертв воєнних злочинів російських окупантів. Про це повідомила міська рада Бучі.

Усі загиблі померли під час окупації Бучанського району військами РФ.

«Завершили поховання у Бучі невпізнаних тіл жителів, які були вбиті, закатовані під час окупації російськими військами. Сьогодні на кладовищі поховали 15 тіл», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим заступниця мера Бучі Михайлина Скорик у коментарі ТСН повідомила, що загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.

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Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів ще трьох окупантів, які творили безчинства під час окупації Київщини.

Раніше Служба безпеки України заявляла, що їй вдалося ідентифікувати та зібрати доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича.