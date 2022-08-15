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Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам
Військові «елітного» підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів
Офіс генпрокурора

Награбоване майно окупанти пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ще вісьмом російським загарбникам, які обкрадали будинки мешканців Київщини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та заочно повідомлено про підозру ще восьми військовослужбовцям збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам фото 1

Слідство встановило, що під час тимчасової окупації м. Буча Київської області військовослужбовці Росгвардії з 24 лютого по 31 березня 2022 року з метою особистої наживи грабували приватне майно місцевого населення. Військові «елітного» підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів, від спідньої білизни та одягу до побутової техніки. Награбоване майно рашисти пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир.

Наразі у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 18 військовослужбовцям армії країни-агресора. Раніше було заочно повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук.

Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам фото 2

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції Нацполіції та Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, що в Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом. Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

 

Теги: Ірпінь окупанти Україна росія війна в Україні війна

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