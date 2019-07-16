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    Новини

    У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)

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    Рятувальники працюють на місці вибуху будинку - У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)
    Рятувальники працюють на місці вибуху будинку
    Фото: ДСНС

    Будинок повністю зруйновано

    Сьогодні, 16 липня, о 14:50 в с. Сеньківка Бориспільського району у приватному житловому будинку стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула газоповітряна суміш.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, внаслідок вибуху загинула одна людина.

    Будинок зруйновано.

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    У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)
    У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)
    У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)

    На ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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