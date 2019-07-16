У будинку під Києвом стався вибух: є жертва (фото)
Рятувальники працюють на місці вибуху будинку
Фото: ДСНС
Будинок повністю зруйновано
Сьогодні, 16 липня, о 14:50 в с. Сеньківка Бориспільського району у приватному житловому будинку стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула газоповітряна суміш.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, внаслідок вибуху загинула одна людина.
Будинок зруйновано.
На ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.