У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок, є постраждалі: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок

Водію вдалося втекти з місця пригоди

У центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

Про це повідомляє Суспільне.

Постраждали хлопець і дівчина, які йшли тротуаром, – потрапили на капот машини та їх притиснуло до стіни. Як повідомляється, травми у них не важкі.

Свідки кажуть, що водій на Audi їхав з шаленою швидкістю – близько 200 кілометрів на годину. Після ДТП водій кілька разів намагався увімкнути задній хід та виїхати на дорогу, але це йому не вдалося. Однак, як кажуть очевидці, водій нібито поїхав з місця пригоди на білій Tesla.

У центрі Києва автомобіль в’їхав у будинок pic.twitter.com/sf1uWl02z4 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) October 23, 2020

У салоні Audi залишилася лише жінка-пасажир.

«На місці перебувала тільки пасажир водія. Слідчо-оперативна група буде його опитувати, він пояснюватиме, як так вийшло. Постраждало дві особи, але травми мінімальні, їх доставлять у 17 лікарню. Автомобіль зареєстрований вчора», – розповів інспектор патрульної поліції Києва Тимофій Срібний.