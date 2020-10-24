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    У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок, є постраждалі: відео

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    У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок - У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок, є постраждалі: відео
    У центрі Києва іномарка на швидкості влетіла у будинок

    Водію вдалося втекти з місця пригоди

    У центрі Києва ввечері 23 жовтня автівка в’їхала в будинок, розташований на розі вулиць Володимирської та Прорізної. Унаслідок ДТП двоє людей травмувалося, їх доправили до лікарні.

    Про це повідомляє Суспільне.

    Постраждали хлопець і дівчина, які йшли тротуаром, – потрапили на капот машини та їх притиснуло до стіни. Як повідомляється, травми у них не важкі.

    Свідки кажуть, що водій на Audi їхав з шаленою швидкістю – близько 200 кілометрів на годину. Після ДТП водій кілька разів намагався увімкнути задній хід та виїхати на дорогу, але це йому не вдалося. Однак, як кажуть очевидці, водій нібито поїхав з місця пригоди на білій Tesla.

    У салоні Audi залишилася лише жінка-пасажир.

    «На місці перебувала тільки пасажир водія. Слідчо-оперативна група буде його опитувати, він пояснюватиме, як так вийшло. Постраждало дві особи, але травми мінімальні, їх доставлять у 17 лікарню. Автомобіль зареєстрований вчора», – розповів інспектор патрульної поліції Києва Тимофій Срібний. 

    ДТП водій автомобіль будинок
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