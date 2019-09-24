В Україні пройде наймасштабніший фестиваль класичної музики Київ Мюзик Фест-2019

В Україні пройде наймасштабніший фестиваль класичної музики Київ Мюзик Фест-2019трансляція
Фестивалю виповнюється 30 років
У пресцентрі «Главкому» 24 вересня 2019, вівторок, о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Київ Мюзик Фест-2019»
Виконавча директорка фестивалю «Київ Мюзик Фест-2019» Ольга Кононенко, композитор Леонід Грабовський (проживає в США) та композитор, художній керівник «Київ Мюзик Фесту» Мирослав Скорик розкажуть про програму цьогорічного Фестивалю, якому виповнюється 30 років.
Зазначається, що «Київ Мюзик Фест-2019» наймасштабніший фестиваль класичної музики в Україні.
На концерті-відкритті Валентин Сильвестров презентує 9-ту симфонію, Леонід Грабовський – «Credo» для струнних, мідних та ударних, а художній керівник КМФ Мирослав Скорик представить київську прем’єру свого Концерту для скрипки № 10. Цьогорічним спеціальним гостем КМФ стане Кшиштоф Зануссі. Акредитація: (044) 253 54 74