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    В Україні пройде наймасштабніший фестиваль класичної музики Київ Мюзик Фест-2019

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    В Україні пройде наймасштабніший фестиваль класичної музики Київ Мюзик Фест-2019

    Фестивалю виповнюється 30 років

    У пресцентрі «Главкому» 24 вересня 2019, вівторок, о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Київ Мюзик Фест-2019»

    Виконавча директорка фестивалю «Київ Мюзик Фест-2019» Ольга Кононенко, композитор Леонід Грабовський (проживає в США) та композитор, художній керівник «Київ Мюзик Фесту» Мирослав Скорик розкажуть про програму цьогорічного Фестивалю, якому виповнюється 30 років.

    Зазначається, що «Київ Мюзик Фест-2019» наймасштабніший фестиваль класичної музики в Україні.

    На концерті-відкритті Валентин Сильвестров презентує 9-ту симфонію, Леонід Грабовський – «Credo» для струнних, мідних та ударних, а художній керівник КМФ Мирослав Скорик представить київську прем’єру свого Концерту для скрипки № 10. Цьогорічним спеціальним гостем КМФ стане Кшиштоф Зануссі. Акредитація: (044) 253 54 74

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