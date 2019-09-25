На Співочому полі у Києві 4 жовтня стартує осінній Фестиваль хризантем



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Більше 20 тисяч хризантем перетворяться на сузір'я Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса

4 жовтня на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартує вже традиційний осінній Фестиваль хризантем. Цього року виставка перетвориться на «Квіткове сузір’я». Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».

Дизайнери районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва створять 10 композицій про найцікавіші візерунки, у які складаються зірки нічного неба. Як зазначають організатори заходу, зірки можна побачити лише вночі, а сузір’я на Співочому полі можна буде роздивитися вдень.

Більше 20 тисяч хризантем перетворяться на відомі й таємничі водночас сузір'я: Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса. Ще більше 5 тисяч хризантем оздоблюватимуть територію Співочого поля.

«Виставка хризантем – остання квіткова подія у цьому році, і кожного разу, обираючи тему, ми ніби граємо яскравий фінальний акорд. А що може бути яскравішим за осінні хризантеми й зоряне небо?! Ми спробували знайти нові підходи до створення композицій, нові матеріали та технології для їхнього оформлення, які допоможуть додати об’ємності й форми «Квітковому сузір’ю», – зазначає в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Окрім сузір’їв із хризантем, на гостей фестивалю чекає насичена розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду та різноманітні локації для відпочинку. Для маленьких відвідувачів будуть проводити цікаві майстер-класи, а також працюватиме дитяча зона з будиночками-розмальовками та багато інших цікавих активностей.

«Щороку ми намагаємось робити щось нове та цікаве для наших гостей. Вибір теми фестивалю обумовлений тим, що астрологія сьогодні грає важливу роль у житті українців, багато хто слідкує за гороскопом та захоплюється сузір‘ями. І, звичайно, ми сподіваємось, що таке розмаїття квіткових інсталяцій не залишить нікого байдужим», – розповідає Денис Погорєлко, керівник компанії Grand Event – оператора Печерського ландшафтного парку «Співоче поле».

Виставка триватиме із 4 до 27 жовтня.

Відвідати її можна буде із 10:00 до 20:00.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»), Печерський ландшафтний парк «Співоче поле».