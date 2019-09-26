У перші вихідні жовтня відбудеться фестиваль «Тбілісоба на Андріївському узвозі»



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Фото: facebook.com/tbilisoba.kiev

За словами організаторів, фестиваль українсько-грузинської дружби – спроба на кілька годин перенести яскраві фарби та тепло грузинської столиці в серце Києва

У перші вихідні жовтня, 5 та 6 жовтня, із 12:00 до 22:00 на Андріївському узвозі традиційно відбудеться фестиваль українсько-грузинської дружби «Тбілісоба на Андріївському узвозі».

Для зміцнення культурних зв’язків між Україною та Грузією, цікавого та змістовного дозвілля киян і гостей міста відповідну ініціативу посольства Грузії в Україні підтримано розпорядженням КМДА №1675.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, здійснюватиметься із 10:00 4 жовтня.

Демонтаж має завершитися до 10:00 7 жовтня.

За словами організаторів, фестиваль українсько-грузинської дружби – спроба на кілька годин перенести яскраві фарби та тепло грузинської столиці в серце Києва.

Програма міняється щороку, але завжди містить виступи артистів із Грузії та України, виставки, майстер-класи, літературні читання, квартал грузинської кухні, вікторину «Я люблю Грузію».