У перші вихідні жовтня відбудеться фестиваль «Тбілісоба на Андріївському узвозі»
За словами організаторів, фестиваль українсько-грузинської дружби – спроба на кілька годин перенести яскраві фарби та тепло грузинської столиці в серце Києва
У перші вихідні жовтня, 5 та 6 жовтня, із 12:00 до 22:00 на Андріївському узвозі традиційно відбудеться фестиваль українсько-грузинської дружби «Тбілісоба на Андріївському узвозі».
Для зміцнення культурних зв’язків між Україною та Грузією, цікавого та змістовного дозвілля киян і гостей міста відповідну ініціативу посольства Грузії в Україні підтримано розпорядженням КМДА №1675.
Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, здійснюватиметься із 10:00 4 жовтня.
Демонтаж має завершитися до 10:00 7 жовтня.
За словами організаторів, фестиваль українсько-грузинської дружби – спроба на кілька годин перенести яскраві фарби та тепло грузинської столиці в серце Києва.
Програма міняється щороку, але завжди містить виступи артистів із Грузії та України, виставки, майстер-класи, літературні читання, квартал грузинської кухні, вікторину «Я люблю Грузію».