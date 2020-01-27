У центрі Києва нашестя щурів (фото)



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Ями, з яких вибігають пацюки Фото: Вечірній Київ

Біля входу до станції метро «Хрещатик» повно щурячих нір

Останнім часом кияни дедалі частіше помічають на вулицях щурів – і вже не на околицях міста, а в центрі.

Так, сьогодні, 27 січня, кияни зробили фото щурячих нір біля входу до станції метро «Хрещатик».

На світлинах помітні ями, з яких, за словами очевидців, посеред дня вибіг пацюк, пише «Вечірній Київ».

Раніше повідомлялося, що біля станції метро «Харківська» у Києві люди помітили величезну кількість щурів. Цікаво, що гризуни бігають по сходах підземного переходу і абсолютно не бояться проходчих пасажирів підземки.

Городяни повідомляють, що щури з’явилися тут через те, що біля метро не прибирають відходи і постійно насмічено.

Водночас у Госпродпотребслужбі Києва повідомили, що проводити дератизацію гризунів – відповідальність виключно балансоутримувача території.

«Проведення дератизації – це зона відповідальності виключно місцевих органів влади. Своєчасне виконання робіт по дератизації повністю лежить на балансоутримувача конкретної території. Якщо засилля щурів відмічено біля станції метро «Харківська», ми можемо організувати перевірку суб’єкта господарської діяльності», – повідомили в Госпродпотребслужбі.