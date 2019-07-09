У Центрі Києва пошкоджені сітілайти з рекламою партії Ахметова-Новинського



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Фото: Главком

Невідомі розтрощили рекламу опоблоківців

На вулиці Шовковичній у центрі столиці невідомі пошкодили сітілайти з рекламою політсили «Опозиційний блок». Як повідомляє кореспондент «Главкома», хтось прицільно розтрощив чимось важким скло двох сітілайтів саме з рекламою цієї партії.

Зазначимо, «Опозиційний блок», або Опоблок — проросійська політична партія в Україні. Утворилася у 2014 році шляхом ребрендингу «Партії регіонів» та об'єднання уламків ПР під одним політичним брендом. Вперше Опоблок брав участь у виборах до ВРУ під час позачергових виборів до Верховної ради України 2014 року. 21 вересня 2014 року стало відомо, що партію «Опозиційний блок» очолив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.[24]

У 2018 році у партії відбувся розкол. Фракція складається з двох великих груп. Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша — на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна. 20 листопада 2018 року Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили зі складу фракції «Опозиційний блок». Новим очільником фракції став Вадим Новинський.

Основними спонсорами «Опоблоку» серед українських олігархів вважаються Віктор Медведчук, Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов.