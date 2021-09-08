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    У центрі Києва випробували «піратську» версію автопілота Tesla (відео)

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    Тест-драйв програмі вирішили влаштувати в центрі української столиці - У центрі Києва випробували «піратську» версію автопілота Tesla (відео)
    Тест-драйв програмі вирішили влаштувати в центрі української столиці
    Фото: Tesla Motors

    У компанії Tesla вже знають про витік свого програмного забезпечення

    У Києві блогери протестували автопілот автомобіля Tesla, встановивши на нього програмне забезпечення Full Self-Driving, розробка якого компанією-виробником досі триває, повідомляє Electrek.

    Відео поїздки з’явилося на YouTube-каналі Doctor Elon, також його поширюють західні медіа. Тест-драйв програмі вирішили влаштувати в самісінькому центрі української столиці. Блогери вирішили відправити свій електрокар від червоного корпусу КНУ (вул. Володимирська) до Львівської площі.

    Повідомляється, що на вказаному відео працює пробна версія забезпечення – 8.2 FSD Beta.

    Офіційно вона не виходила, адже Tesla тільки-но адаптує своє повне програмне забезпечення для автономного водіння до ринку США, і поки що воно не оптимізоване для використання в інших країнах, де розмітка та знаки відрізняються.

    Через це на відео в автопілота виникають проблеми.

    Так, водій розповідає, що у нього «девелоперська версія» автопілота «для розробників» і каже глядачам, що «на жодній вашій Tesla такої функції немає». У кінці тесту він заявляє, що прошивка «дуже сира» і що машина їде, як «дуже невпевнений учень», та додає, що вручну регулював швидкість, аби автомобіль не входив у повороти на швидкості 100 км\год.

    При цьому автомобіль впорався з низкою інших ситуацій: автопілот точно розпізнавав сигнали світлофора, дорожню розмітку, самостійно повертав на перехрестях і пропускав зустрічні автомобілі.

    Американське видання Еlectrek.co, яке також поширило це відео, зазначає, що в Tesla вже знають про витік свого програмного забезпечення. При цьому відомо про витік і більш пізніх прошивок – зокрема, 9.0 FSD Beta.

    Також видання зазначає, що якість автопілота Tesla має бути високою, бо компанія «не покладається на карти HD і геоблокування», а намагається створити повністю автономну програму на основі нейронної мережі, яка теоретично могла б впоратися з будь-якими дорожніми ситуаціями. Однак журналісти наголошують, що нейронні мережі все ще потребують навчання щодо умов і місцевості, де вони будуть використовуватися, і Україна в цьому контексті «очевидно, не є пріоритетом, оскільки Tesla ще навіть не випустила свої електромобілі на ринок».

    Теги: Електромобілі водій автомобіль Україна Tesla
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    У центрі Києва випробували «піратську» версію автопілота Tesla (відео)